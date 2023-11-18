اليونيسف تسلم 29 ألف جهاز كمبيوتر محمول لأطفال المدارس الأوكرانية

سلمت اليونيسف ما يقرب من 29 ألف جهاز كمبيوتر محمول لدعم طلاب المدارس المتوسطة والثانوية للوصول إلى البرامج التعليمية في عشر مناطق أوكرانية، بالتعاون مع وزارة التعليم والعلوم في أوكرانيا.

وقال وزير التعليم والعلوم الأوكراني أوكسن ليسوفي، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت، إن "مهمتنا هي تزويد الأطفال بأجهزة التعلم في الأماكن التي يكون فيها التعلم وجها لوجه مستحيلًا حاليًا بسبب قربهم من الخطوط الأمامية أو عدم وجود مأوى في المدارس، بالنسبة لهم، لا تقتصر الأداة على الوصول إلى التعليم فحسب، بل أيضًا التواصل مع أقرانهم وإتاحة الفرصة لهم لتلقي الدعم من المعلمين. أنا ممتن لشركائنا على كل المساعدة المقدمة للأطفال الأوكرانيين. هذا استثمار قيم في مستقبل مستدام".

وأصبح شراء وتسليم أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه ممكنًا بفضل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، وحكومات ألمانيا وفنلندا واليابان وكوريا الجنوبية، فضلًا عن مبادرة مؤسسة جائزة "التكنولوجيا من أجل اللاجئين".

وذكّرت الوزارة بأن حوالي 20 ألف جهاز اشترتها اليونيسف الربيع الماضي بتمويل من الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، هي قيد الاستخدام بالفعل، بما في ذلك 10 آلاف جهاز لوحي لطلاب المدارس الابتدائية و10 آلاف جهاز كمبيوتر محمول لأطفال المدارس المتوسطة والثانوية.

وفي الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتم تسليم ما يقرب من 40 ألف جهاز آخر إلى مناطق الخطوط الأمامية بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها وزارة التعليم والعلوم.