رئيسة المفوضية الأوروبية تتفقد معبر رفح

تفقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، معبر رفح.

وكانت دير لاين قد وصلت في وقت سابق اليوم إلى مطار العريش الدولي قادمة من القاهرة؛ حيث كان في استقبالها وفد رفيع المستوى برئاسة محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة.

ويذكر أن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون، قد عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم السبت من أمام معبر رفح، أشادت فيه بدور مصر في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة معربة عن امتنانها الشديد للرئيس السيسي لدعوته للقدوم إلى مصر ومشاهدة عمليات المساعدات الإنسانية هنا في العريش ومعبر رفح الحدودي.