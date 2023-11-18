غافله أثناء التنزه.. حبس متهم بسرقة "آي باد" من صديقه بالموسكي

أمرت نيابة الموسكى الجزئية، اليوم، بحبس متهم بسرقة جهاز "آى باد" من طالب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث قام بسرقته بأسلوب المغافلة، أثناء تنزههم بالإسكندرية، وأوهم صديقه انه سُرق منه فى المواصلات، ثم قام لاحقا بمحاولة بيعه عقب وصوله القاهرة.

وباستدعاء صديقه تعرف على الجهاز، واتهمه بالسرقة، وقررت النيابة حبسه والتحرى حول نشاطه الإجرامى.

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بعرض جهاز "آى باد" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية وبمواجهته اعترف بسرقته من أحد أصدقائه (طالب) حال تواجده بصحبته بمحافظة الإسكندرية بأسلوب "المغافلة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.