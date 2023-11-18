إخماد حريق شقة سكنية بالمنيرة الغربية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع البحراوي بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع البحراوي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.