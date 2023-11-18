كولر يعود إلى القاهرة اليوم لقيادة تدريبات الأهلي

يعود مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وجهازه المعاون إلى القاهرة، اليوم السبت، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب مباراة الجونة.

ويقود كولر مران الأهلي الأحد، استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ينافس رباعي الأهلي (محمد الشناوي، ومحمود عبد المنعم كهربا، وبيرسي تاو، وعلي معلول) على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا وشهدت القائمة النهائية خروج محمد عبد المنعم وحسين الشحات لاعبي الأهلي منها.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجمعة القائمة النهائية للمنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.

وجاءت القائمة كالآتي:

غينيا الاستوائية – موريتانيا – المغرب – السنغال – جامبيا

فاز بجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا لعام 2022 الماضي منتخب السنغال

يستمر محمد الشناوي قائد الأهلي في المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي (الأهلي ومنتخب مصر)

ياسين بونو (الهلال السعودي ومنتخب المغرب)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون)

رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا)

إدوارد ميندي (أهلي جدة ومنتخب السنغال)