الإطار الخلفي انفجر.. الاستعلام عن صحة 4 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصف

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالصف؛ تمهيدًا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.



الإطار انفجر

تبين من خلال التحريات أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يستقلها ٣ أشخاص، انفجر إطار السيارة الخلفي فانحرفت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلابها.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقت، بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بدائرة القسم.

على الفور انتقل النقيب أحمد عز أبو خطوة معاون مباحث الصف والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أثناء سير ميكروباص قيادة سائق 40 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم انفجر الإطار الخلفي للسيارة مما أدى إلى انقلابها وإصابة 3 أشخاص من مستقليها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.