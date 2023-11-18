منتخب إيطاليا ينتصر على مقدونيا الشمالية ويحتاج لنقطة للتأهل لـ«يورو 2024»

حقق منتخب إيطاليا، انتصارًا ثمينًا على مقدونيا الشمالية بخماسية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

تقدم المنتخب الإيطالي في الدقيقة 17، عن طريق ماتيو دارميان، قبل أن يهدر جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وعزز الأزوري تقدمه بالهدف الثاني بقدم فيديريكو كييزا في الدقيقة 41، قبل أن يعود نجم يوفنتوس مجددًا ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 45+2.

وكاد منتخب مقدونيا الشمالية أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني، بعدما سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 52 و74، عن طريق لاعب الوسط ياني أتاناسوف.

ولكن في الدقيقة 81 سجل راسبا دوري الهدف الرابع، قبل أن يختتم ستيفان شعراوي خماسية منتخب إيطاليا في الدقيقة 93 من زمن اللقاء.

وبعد هذا الانتصار، يحتاج منتخب إيطاليا للتعادل أو الفوز بأي نتيجة على منتخب أوكرانيا من أجل التأهل إلى نهائيات يورو 2024.

بينما يحتاج منتخب أوكرانيا للفوز بأي نتيجة في مباراته ضد المنتخب الإيطالي، التي ستقام في ألمانيا يوم الإثنين المقبل.

وبتلك النتيجة، خطف منتخب إيطاليا وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من في تصفيات يورو 2024 برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب أوكرانيا صاحب المركز الثالث، وخلف منتخب إنجلترا المتصدر بـ19 نقطة، والذي حسم تأهله رسميًا منذ جولتين إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية ألمانيا 2024، فيما حل منتخب مقدونيا الشمالية رابعًا وفي رصيده 7 نقاط.