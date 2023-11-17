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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء الفلسطيني: 65% من سكان غزة أصبحوا نازحين

محمد اشتية
محمد اشتية
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن 65% من السكان في قطاع غزة أصبحوا لاجئين، مطالبًا بالسماح للنازحين إلى جنوب غزة بالعودة لمنازلهم.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع  مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب إبقاء الفلسطينيين على أرضهم، الفلسطينيون لم يريدوا شيئًا سوى السلام، ويجب توقف إسرائيل عن عمليات القتل في غزة فورًا".

وأشار إلى أن ما يحدث في غزة انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن 1500 في غزة ما زالوا تحت الأنقاض، وأن غزة تعيش في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء، كما أن إسرائيل لا تسمح بإدخال الوقود إلى مستشفيات غزة.

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