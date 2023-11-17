الكشف الطبي بالمجان على 1556 مواطنًا في قافلة طبيه بدمياط

استكملت مديرية الصحة في دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٥٥٦ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٩ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ،بالإضافة إلى إجراء ٤٠٨ تحليل معملى و فحص ٣٨ حالة بالأشعة و ٣٠حالة أخرى بالسونار ،علاوة على عقد ١٠ ندوات توعوية حضرها ١٤٨ مواطن.

وواصل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط جولاته المرورية بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بالبساتين؛ إذ أحال أفراد النوبتجية المتغيبين فورا للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

كما أكد وكيل الوزارة على استمرار المرورات الدورية بواسطه فرق المتابعة و بواسطته شخصيا، وشدد على أنه لا تهاون مع اى فرد تسول له نفسه تعطيل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية و إشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة، وقد بدأ العمل بمنظومة ميكنة تصاريح الدفن بجميع مكاتب الصحة بدمياط وعددها ٩١ مكتب بدلاً من الاصدارات الورقية المعتادة وذلك بجانب اصدار شهادات الوفاه وشهادات الميلاد، في إطار الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي و بناء مصر الرقمية وتطوير المنظومة الآلية الموحدة و حوكمة جميع الخدمات الصحيه التي تقدم للمواطنين وميكنتها

كما أوضح وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط بأن هذه الخدمه تختصر وتسهل على المواطنين الإجراءات الورقية والمعاملات المستنديه وبذلك يحصل المواطن على خدمته في غضون دقائق معدودة، مؤكدتا أن ميكنة الخدمات في مكاتب الصحة تعمل علي تحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة الحديثة وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.