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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يطمئن على جاهزية معلول والسولية ومتولى

علي معلول لاعب الأهلي
علي معلول لاعب الأهلي
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أكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله جاهزية ثلاثي الفريق، علي معلول ومحمود متولي وعمرو السولية للمشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع عودة الفريق للتدريبات  بعدما تعافى الثلاثي من الإصابات التي تعرض لها الفترة الماضية .

ومن المقرر أن يُشارك معلول والسولية ومتولي في التدريبات الأسبوع المقبل ليكون الثلاثي مؤهلًا فنيًا وبدنيًا للمشاركة في المباريات المقبلة حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويعود الأهلي للتدريبات الجماعية مساء الأحد المقبل، بعد راحة أسبوعًا حصل عليها الفريق عقب مباراة الجونة التي أقيمت مساء السبت الماضي بالغردقة في الدوري والتي إنتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويعود فريق الأهلي لخوض مبارياته على استاد السلام، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إصلاح أرضية استاد القاهرة، بسبب أعمال الصيانة التي ستتم في أرضية الملعب، عقب مباراة المنتخب أمام جيبوتي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ويستضيف استاد السلام من مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 25 نوفمبر الجاري، في ظل غلق استاد القاهرة.

أحمد جاب الله علي معلول محمود متولي عمرو السولية كأس العالم