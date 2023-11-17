ads
الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طلب التحريات في وفاة طفل علي يد والدته بسبب الإهمال

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر نيابة الجيزة اليوم الجمعة، التحقيق في مصرع طفل رضيع علي يد والدته بسبب الاهمال ، وطالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي ربة منزل متهمة بالتسبب في وفاة رضيعها بسبب الإهمال في العجوزة.


كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بمصرع طفل رضيع، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة  طفل يدعي يونس.ا.م يبلغ من العمر عام ونصف.

بعمل التحريات تبين أن والدة الطفل أهملت في رعاية الطفل حتى أصيب بالجفاف ولقي مصرعه في الحال.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

إهمال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل