طلب التحريات في وفاة طفل علي يد والدته بسبب الإهمال

تباشر نيابة الجيزة اليوم الجمعة، التحقيق في مصرع طفل رضيع علي يد والدته بسبب الاهمال ، وطالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي ربة منزل متهمة بالتسبب في وفاة رضيعها بسبب الإهمال في العجوزة.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بمصرع طفل رضيع، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يدعي يونس.ا.م يبلغ من العمر عام ونصف.

بعمل التحريات تبين أن والدة الطفل أهملت في رعاية الطفل حتى أصيب بالجفاف ولقي مصرعه في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.