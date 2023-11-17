رئيس وزراء اليابان والرئيس الأمريكي يتفقان على التعاون في القضايا المشتركة

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 09:40 ص

اتفق رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" على العمل بشكل وثيق سويا في التعامل مع الصين والقضايا العالمية الأخرى.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة أن هذا جاء خلال المحادثات التي جرت بين الزعيمين لمدة 15 دقيقة في سان فرانسيسكو على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وقال كيشيدا إن التنسيق بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل الوضع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا والتحديات التي تواجه منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك الصين وكوريا الشمالية... كما أكد بايدن أن أهمية التحالف الياباني الأمريكي أصبحت أعلى من أي وقت مضى، معربا عن رغبته في تعزيز التنسيق بين البلدين.

وفيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس، أكد كيشيدا وبايدن أنهما سيتعاونان من أجل تحسين الوضع الإنساني في غزة وتحقيق حل الدولتين... كما أكدا أهمية التعاون الثنائي في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالصين.

وحول العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، اتفق كيشيدا وبايدن على مواصلة العقوبات الصارمة ضد روسيا ودعم أوكرانيا.. ودعا الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الياباني إلى القيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة مطلع العام المقبل.

