وزير الداخلية التونسي يلتقي نظيره النمساوي

التقى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، يوم الخميس، نظيره النمساوي جرهارد ‏كارنار، الذي يزور العاصمة تونس حاليًا.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تدعيم آفاق التعاون بين البلدين من خلال تفعيل ‏البرامج المشتركة والمتعلقة خاصة بأمن الحدود والمخابر الجنائية والحماية المدنية ‏وتبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى الاتفاق حول مقترحات مشتركة لإيجاد ‏حلول ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية لظاهرة الهجرة غير الشرعية.



كما وقع الوزيران اتفاقية حول المساعدة المتبادلة إبان الكوارث أو الحوادث ‏تشمل مجالات تدخل فرق الإنقاذ وتبادل الخبرات والتدريب.‏