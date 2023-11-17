وزير الداخلية التونسي يلتقي نظيره النمساوي

التقى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، يوم الخميس، نظيره النمساوي جرهارد كارنار، الذي يزور العاصمة تونس حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تدعيم آفاق التعاون بين البلدين من خلال تفعيل البرامج المشتركة والمتعلقة خاصة بأمن الحدود والمخابر الجنائية والحماية المدنية وتبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى الاتفاق حول مقترحات مشتركة لإيجاد حلول ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كما وقع الوزيران اتفاقية حول المساعدة المتبادلة إبان الكوارث أو الحوادث تشمل مجالات تدخل فرق الإنقاذ وتبادل الخبرات والتدريب.