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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الداخلية التونسي يلتقي نظيره النمساوي

وزير الداخلية التونسي
وزير الداخلية التونسي كمال الفقي
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التقى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، يوم الخميس، نظيره النمساوي جرهارد ‏كارنار، الذي يزور العاصمة تونس حاليًا.


وجرى خلال اللقاء بحث سبل تدعيم آفاق التعاون بين البلدين من خلال تفعيل ‏البرامج المشتركة والمتعلقة خاصة بأمن الحدود والمخابر الجنائية والحماية المدنية ‏وتبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى الاتفاق حول مقترحات مشتركة لإيجاد ‏حلول ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية لظاهرة الهجرة غير الشرعية.


كما وقع الوزيران اتفاقية حول المساعدة المتبادلة إبان الكوارث أو الحوادث ‏تشمل مجالات تدخل فرق الإنقاذ وتبادل الخبرات والتدريب.‏

وزير الداخلية التونسي وزير الداخلية النمساوي بحث سبل تدعيم آفاق التعاون