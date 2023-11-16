المدير المالي للبنتاجون يفصح عن نتائج التدقيق المالي للدفاع الأمريكي

كشف المدير المالي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مايكل ماكورد، عن عجز ميزانية الدفاع الأمريكي مقارنة بين الأصول والالتزامات، وذلك بعد تدقيق الأصول البالغة 3.8 تريليون دولار وتحديد الالتزامات البالغة 4.0 تريليون دولار، مشيرا إلى أن التدقيق يشمل 5 مجالات رئيسية وهي تحديث القوى العاملة، والعمليات التجارية، واتخاذ القرارات ذات الجودة، والشبكات الموثوقة، وتعزيز الثقة العامة.

ذكر بيان صحفي للبنتاجون اليوم /الخميس/ أنه يجري حاليا عملية تدقيق البيانات المالية السنوية على مستوى الإدارة، مؤكدا اتخاذ إجراءات لحل مشكلة الضعف المادي في رصيد صندوق "البنتاجون" المالي في وزارة الخزانة، وأن الصندوق العام للقوات الجوية أغلق رصيده المالي بسبب الضعف المادي للخزانة.

كما اتخذ صندوق رأس المال العامل للجيش والصندوق العام للبحرية إجراء بتخفيض رصيده لدى الخزانة. واستعرض بيان "البنتاجون" قيام البحرية الأمريكية بمراجعة 17 مليار دولار من الالتزامات غير المصفاة، وأن 97% منها استوفت متطلبات التدقيق وكشفت عن 330 مليون دولار متاحة لأداء تعهداتها (التزاماتها).

ودعا المدير المالي للبنتاجون، إلى ضرورة تعاون الكونجرس وشركاء صناعة الدفاع للمساهمة في مراجعة ميزانية الدفاع الأمريكي، بما في ذلك ضمان توافق أولويات البنتاجون مع الكونجرس، بما يسهم في تحسين الميزانية عبر تقليل اللوائح والسياسات القديمة وتبسيط القدرات القياسية الشاملة، فضلا عن توفير موارد كافية لاستبدال الأنظمة القديمة لوزارة الدفاع.