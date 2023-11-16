صور.. رئيس حى غرب المنصورة يبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

عقد محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة اليوم الخميس إجتماعا" تنسيقيا" مع الدكتور أحمد يحيى مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية ، و هانى أحمد نائب رئيس حى غرب المنصورة ، و جواهر منصور مدير أدارة الأتصال السياسى بحى غرب المنصورة ، بحضور مديرى المدارس المتواجدة بنطاق حى غرب المنصورة وذلك فى إطار الأستعدادت للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من ١٠ حتى ١٢ من شهر ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس حى غرب المنصورة ، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء حيث أننا أمام استحقاق انتخابي من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية أعلى المناصب في الدولة والحكم بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأوضح أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية تقوم بدورها في تقديم الدعم اللوجيستي وتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تم التنسيق مع مدير أدارة غرب المنصورة التعليميه و مديرى المدارس التى تم اختيارها كمقار للجان الانتخابية بمراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشافات الطوارئ

فيما اكد رئيس حى غرب المنصورة انه سيتم متابعة أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وتواجد المولدات الكهربائية ومدى كفاءة الإنارة ورفع كافة الأشغالات بالطرق والشوارع المؤدية للمقرات الانتخابية وتوفير عدد كافٍ من الكراسي داخل المقرات الانتخابية للتسهيل على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وتوفير أماكن انتظار لكبار السن ووضع مظلات ، باللجان العامة والمراكز الانتخابية، وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائي وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية

واشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة تأتى في ظل مرحلة هامة ودقيقة تمر بها الدولة المصرية وتحديات ضخمة ، ويتوجب علينا جميعا بهذة المرحلة القيام بواجبنا الوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وأن نضع المشاركة نصب أعيننا باعتبارها مسئولية تجاه وطننا لا ينبغي أن نتخلى عنها، مستهدفين رفعة وتقدم بلدنا والدفع بها إلى الأمام .

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