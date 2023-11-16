البنك المركزي الروسي: الوصول للمستوى المستهدف من التضخم سيخفف السياسة النقدية ويخفض سعر الفائدة

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أنه من المقرر استعادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف في العام المقبل وهو 4%، وسيكون قادرا على تخفيف السياسة النقدية في البلاد والبدء في خفض سعر الفائدة.

وقالت نابيولينا - في كلمتها بمجلس الدوما الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - "إن سعر الفائدة الرئيسي سيظل مرتفعا لبعض الوقت، وذلك أمر ضروري لكبح عجلة التضخم، فالزيادات الأخيرة في سعر الفائدة الرئيسي كانت ضرورية".. مشيرة إلى أن التضخم في روسيا يتجاوز الآن مستوى 7%.

وكان البنك المركزي الروسي، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين مئويتين مرة واحدة إلى 15% سنويا بشكل مفاجئ للأسواق في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي.