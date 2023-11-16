وكيل صحة الدقهلية يشيد بإنجازات رعاية الأمومة والطفولة خلال أكتوبر

أثنى الدكتور علن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على مجهودات إدارة رعاية الأمومة والطفولة الشهر الماضى تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي خاصة فيما يتعلق بتفعيل منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة من خلال الوحدات المميزة، لافتا إلى أن الدقهلية هي أول محافظة تطبق المنظومة.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بسرعة تفعيل الخدمات الصحية للمواطنين.

وكشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، أنه خلال أكتوبر تم صرف نحو 61 ألف و477 علبة لبن رقم 1 علاوة على 14 ألف و458 علبة لبن رقم 2 علاوة على فحص 8718 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أنه تم استلام 5933 عينة غدة درقية خلال الشهر الماضى إلى جانب إصدار 10420 شهادة صحية لراغبى الزواج لافتة إلى البدء فى تجهيز نحو 18 عيادة للمرأة الآمنة على مستوى الإدارات.

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