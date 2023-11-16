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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شي جين بينج يطالب بايدن بـ"الكف عن تسليح تايوان"

شي جين بينج وبايدن
شي جين بينج وبايدن
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طالب الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما في كاليفورنيا بأن تكف واشنطن عن تسليح تايوان، مؤكدا "حتمية" إعادة ضم الجزيرة إلى البر الصيني، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، يوم الأربعاء، أن شي جين بينج قال لبايدن، إنه "يتعين على الجانب الأمريكي أن يكف عن تسليح تايوان، وأن يدعم إعادة توحيد الصين سلميا".

وحسب بيان الخارجية، أضاف شي أن "الصين ستحقق إعادة التوحيد، هذا أمر حتمي".

من جهة أخرى، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس جو بايدن طالب نظيره الصيني بـ"احترام العملية الانتخابية في تايوان".

وقال المسؤول للصحفيين: "لقد طلبنا من الصينيين احترام العملية الانتخابية في تايوان"، معربا عن "تصميم" واشنطن على "دعم السلام والاستقرار" في الجزيرة.

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