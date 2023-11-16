مستشفى رمد المنصورة تبدأ برنامج تدريبي لطلاب معهد الخدمة الاجتماعية.. صور

نظمت مستشفى رمد المنصورة التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية يوم تدريب ميداني لطلاب وطالبات معهد الخدمة الاجتماعية بالمنصورة وذلك في إطار الدور الفعال الذي تقوم به مستشفى رمد المنصورة في مجال خدمة المجتمع، وإيمانًا منا بضرورة وأهمية ربط الدراسة الأكاديمية بالممارسة العملية.

وقد كان في استقبالهم كلا من: الدكتورة عبير عبد القادر، مدير المستشفى والدكتور عمرو زغلول، نائب مدير المستشفى للتدريب والتطوير والدكتورة نهى علي أبو السعود، رئيس قسم التنفيذ والمتابعة بالمستشفى والدكتور يوسف منصور أخصائي طب وجراحة العيون بالمستشفى ونها جاد سيد جاد، كبير الأخصائيين الاجتماعيين بالمستشفى وندا مصطفى شوقي، الأخصائي النفسي بالمستشفى.

فيما استمع الطلاب إلى المحاضرة الأولى ضمن سلسلة المحاضرات المخطط لها بالبرنامج التدريبي، والذى يشمل مجموعة من النشاطات، ويعقب كل محاضرة تدريب عملي على ما ذكر بها، وألقت المحاضرة نها جاد بمدرج المستشفى.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص مستشفى رمد المنصورة على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للمواطنين، ودعم وتأهيل الطلاب لممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية.



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