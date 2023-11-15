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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تضامن الدقهلية تفحص تظلمات المواطنين للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

جانب من انعقاد لجنة
جانب من انعقاد لجنة فحص التظلمات
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ترأس اليوم الأربعاء الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بمقر مديرية التضامن اجتماع لجنة تظلمات من عدم الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات.

جاء ذلك بعضوية ليلي حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الإجتماعي بالمديرية والدكتور وليد الهراس مدير المجلس الطبي بالدقهلية والدكتور عمرو جمال ابراهيم الاستشاري الطبي المختص بالاعاقة الحركية والأمانة الفنية المشكلة من إدارة التأهيل الإجتماعي.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية يتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم وتحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي وبالتنسيق مع الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة.

فيما تم عرض ٥٠ حالة علي اللجنة حيث تم خلال اللجنة فحص الطلبات المقدمة ومراجعه مدي استحقاقة واعادة مناظرة الحالات المتقدمة وفقا للمادة ١٢ للائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

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