تضامن الدقهلية تفحص تظلمات المواطنين للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

ترأس اليوم الأربعاء الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بمقر مديرية التضامن اجتماع لجنة تظلمات من عدم الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات.

جاء ذلك بعضوية ليلي حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الإجتماعي بالمديرية والدكتور وليد الهراس مدير المجلس الطبي بالدقهلية والدكتور عمرو جمال ابراهيم الاستشاري الطبي المختص بالاعاقة الحركية والأمانة الفنية المشكلة من إدارة التأهيل الإجتماعي.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية يتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم وتحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي وبالتنسيق مع الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة.

فيما تم عرض ٥٠ حالة علي اللجنة حيث تم خلال اللجنة فحص الطلبات المقدمة ومراجعه مدي استحقاقة واعادة مناظرة الحالات المتقدمة وفقا للمادة ١٢ للائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

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