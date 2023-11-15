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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق مبادرة "بلدنا أمانة.. الرؤيا والإنجاز" لطلاب وتلاميذ مدارس الدقهلية

جانب من الندوات
جانب من الندوات
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 انطلقت اليوم الأربعاء مبادرة "بلدنا، أمانة حكاية وطن، بين الرؤيا والإنجاز" لطلاب وتلاميذ المدارس بالدقهلية، تحت رعاية الدكتوره مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وريادة الدكتورة أمينة ابراهيم شلبى مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم.

 تم إقامة ندوتين إحداهما فى مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات والثانية بمدرسة الملك الصالح الإعدادية بنين، بحضور الدكتورة أمانى غبور عضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وسهام سرور مدير تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم، وليد عباس مدير مدرسة الملك الصالح،، حنان احمد شلبي مديرة مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات ووكلاء المدارس وأعضاء هيئة التدريس.

والجدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز النظرة الايجابية للمستقبل ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، ودور المشروعات القومية الكبرى.

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