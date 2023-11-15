محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات انتخابات الرئاسة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ـ 12 ديسمبر المقبل، حيث تم تجهيز ٦٩٣ مقرا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن والأحياء، وذلك بحضور بحضور نجوى العشيري السكرتير العام ،المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد ممثلي جميع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية.

وحرص المحافظ خلال الاجتماع علي التأكيد علي كافة الاستعدادات الخاصة لضمان تهيئة الجو المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية تامة، وإنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الانتخابات التي ستقام في 10، 11، 12 ديسمبر من العام الجاري.

وطالب بضرورة تضافر كافة الجهود وتعاون الجهات المعنية والتنفيذية لتأمين المقارالانتخابية، مشيرا الى ربط كافه غرف العمليات مع مركز الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

واكد المحافظ على ضرورة توفير عربة إسعاف وعربة إطفاء في محيط مقار اللجان، مع اتخاذ كافة التدابيراللازمة لتسهيل إجراءات التصويت، ومراعاة الفئات الخاصة، وذوي الهمم وتوفير ما يلزم لمساعدتهم في الإدلاء باصواتهم، وتوفير مولدات كهربائية احتياطية والتأكيد على أعمال النظافة في محيط اللجان الانتخابية.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ الجهات المعنيه بتجهيز المقرات الانتخابية بالاثاث ومصادر التهويه والاضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه بالاضافة الي اختيار مقرات الانتخابات بالدور الارضي فضلا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، و توفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين .

كما وجه بتوفير بيان يشمل ارقام كافه الجهات المعنية (ادارة الازمات،الاسعاف، الحماية المدنيه، الشرطة ، شركة المياه ، شركة الكهرباء)

وشدد المحافظ علي ضرورة اتخاذ ادارة المرور كافة التدابير اللازمة لمنع التكدس والازدحام خلال فترة الإدلاء بالأصوات للناخبين.

وأشار إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث محافظ الغربية ، المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.

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