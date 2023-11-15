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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الإمارات تعقد صفقة بمليار دولار لشراء أحدث جيل طائرات من مقاعد "سافران"

ارشيفية
ارشيفية
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أبرمت طيران الإمارات سلسلة من العقود الممنوحة لشركة سافران بقيمة تزيد على 1.2 مليار دولار وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وتشمل العقود مقاعد في كل فئة لأسطول طيران الإمارات الجديد من طائرات A350 والبوينغ 777-9 و777-300، وتجهيزات المقصورة والعجلات والمكابح الكربونية، وإصلاح مكونات معدات الهبوط، والتعديل التحديثي، ودعم الصيانة، والإصلاح، والعمرة.

وتشمل الاتفاقيات صفقة بقيمة مليار دولار لشراء أحدث جيل من مقاعد سافران لأسطول طيران الإمارات الجديد من طائرات الإيرباص A350 والبوينغ 777-9 وطائرات البوينغ 777 العاملة حالياً.

وتشمل الصفقة مقاعد درجة الأعمال والسياحية الممتازة والدرجة السياحية على طائرات الإمارات الإيرباص A350، ومقاعد درجة الأعمال والدرجة السياحية على طائرات البوينغ 777-9.

الاتفاقيات الامارات الصفقة