نبيلة حسن: القراءة المسرحية صيغة إبداعية للتعرف على عوالم المؤلف

قالت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس مهرجان القراءة المسرحية وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، إن القراءة المسرحية هي صيغة إبداعية تجمع بين المؤدي والمتلقي في حضور النص المسرحي، وبما يتنافى تماما مع فكرة إقامة عرض مسرحي بتكاليف إنتاجية باهظة، فالممثل يجتهد بصوته وأدائه والمتلقى يرتقى بخياله فيترجم كل ما يسمعه إلى صور بصرية وصولا إلى ما بين السطور من معان ودلالات تخرج بالنص من الحدود المادية إلى قراءات وتصورات أعمق واهم من المعنى المباشر للحوار المكتوب.

وأضافت حسن، أن القراءة المسرحية تعتمد على قراءة الممثل من النص والتجسيد من خلال الصوت ولغة الجسد المصاحبة له لاظهار كافة أشكال التعبير عن مشاعر الشخصيات، ويمكن استخدام الاكسسوارات، والإضاءة، والحركة، والايحاء، وكافة عناصر الموسيقى والمؤثرات، وخلافه، ولكن في حدود ضيقة لإيضاح وتفسير رؤية المؤلف لما بين السطور.

وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القراءة المسرحية للمعاهد والكليات المتخصصة برئاسة د. نبيلة حسن استاذ التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية، خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر الجاري، احتفاء بالمسرح الإسباني ومسرح أمريكا اللاتينية وبرعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

تحمل الدورة اسم الناقد والشاعر الراحل د. مصطفى سليم ويشارك فيها 12 عرضا مسرحيا من معهدي الفنون المسرحية بالقاهرة والإسكندرية وأقسام المسرح في كليات الآداب جامعات الإسكندرية، حلوان، وعين شمس، المنيا، وبني سويف، وتخضع العروض للتقييم من لجنة تحكيم بعضوية د. منى صادق، د. عبير منصور ود. كمال عطية.

ومن المقرر أن يستضيف مسرح مكتبة الإسكندرية عروض اليوم الأول والثاني من المهرجان، بينما تقدم عروض الأيام من 22 إلى 25 نوفمبر على مسرح معهد الفنون المسرحية بالقاهرة.