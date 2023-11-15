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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكين يتفقد مستشفى الجلدية والجذام بالمنصورة ويطمئن على سير العمل.. صور

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الأربعاء جولة بمستشفى الجلدية والجذام بالمنصورة لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية.

ورافق وكيل الوزارة خلال الزيارة الدكتورة لبيبة الجنيدى مدير المستشفى، حيث تفقد الأقسام التخصصية، وقاعة التدريب والصيدلية والمخازن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات.

وخلال الجولة أكد على إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، كما  حرص على الإستماع إلى المرضي ومستوى على رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم.

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية.

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