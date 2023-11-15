الجزائر وبريطانيا تبحثان التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية

بحث وزيرالخارجية الجزائري أحمد عطاف مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اللورد طارق أحمد، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال المشاورات الثنائية التي أجراها عطاف اليوم الأربعاء، في لندن مع وزير الدولة البريطاني في مستهل الزيارة التي يقوم وزير الخارجية الجزائري إلى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية.

ووفقا للبيان، استعرض الطرفان، خلال هذه المشاورات التي تأتي تمهيدًا لانعقاد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري البريطاني، عددا من الجوانب المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.