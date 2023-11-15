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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب غرقا في بركة زراعية بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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لقى شاب مصرعه غرقا، اليوم الأربعاء، في بركة زراعية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي. 

تبين وفاة " حسام محمود إبراهيم" 16 عامًا، ومقيم الهرم بمحافظة الجيزة، إثر غرقه داخل بركة زراعية  تابعة لإحدى الشركات الاستثمارية الزراعية بطريق " التلاوي" بمدينة الفرافرة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جثة شاب الفرافرة مستشفى النيابة