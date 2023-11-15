إقلاع الطائرة الـ20 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش لإغاثة غزة

أقلعت صباح اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية الـ20 من الجسر الجوي الكويتي، متجهة إلى مطار العريش، محملة بـ10 أطنان من المساعات الإغاثية الضرورية والعاجلة لأهل غزة، ضمن حملة (فزعة لفلسطين).

وأكد نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة والمشرف العام على حملة (فزعة لفلسطين) عمر الثويني، في تصريح له عقب إقلاع الطائرة، أن الطائرة تحمل من ضمن المساعات الإغاثية الضرورية، 5 أطنان من المواد الغذائية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد، في تصريح سابق، "إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تؤديه دولة الكويت في إغاثة الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وإن الجسر الكويتي يأتي بتنسيق مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية وبتعليمات من القيادة السياسية الكويتية لتلبية احتياجات سكان غزة، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري".

