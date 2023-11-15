25 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة

استُشهد 25 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية على منازل في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طائرات الاحتلال قصفت عددًا من المنازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

ويتعرض حي الشيخ رضوان كسائر الأحياء والمناطق السكنية في مدينة غزة لقصف متواصل، برا وبحرا وجوا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

