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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

25 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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استُشهد 25 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية على منازل في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة. 
وأفادت مصادر طبية بأن طائرات الاحتلال قصفت عددًا من المنازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. 
ويتعرض حي الشيخ رضوان كسائر الأحياء والمناطق السكنية في مدينة غزة لقصف متواصل، برا وبحرا وجوا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي. 
 

حي الشيخ رضوان قطاع غزة قصف اسرائيلي فلسطين