إحالة عصابة سرقة إطارات السيارات في الشروق للمحاكمة

أمرت نيابة الشروق وبدر ، بإحالة عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة إطارات السيارات في منطقة الشروق للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وقال أحد المتهمين خلال التحقيقات، أنه لجأ إلي طريق سرقة إطارات السيارات بعد تركة ورشة لإصلاح السيارات كان يعمل بها منذ عام، فقرر علي إثر ذلك سرقة الإطارات بأسلوب الفك بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، بالاشتراك مع آخر جرى ضبطه، ثم بيعها بمبالغ مالية كبيرة، مستطردا:" نفذنا 11 واقعة خلال 3 أشهر".

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بسرقة إحدى الإطارات الأمامية من إحدى السيارات بنطاق القسم بالاشتراك مع (عامل – مقيم بمحافظة الشرقية) أمكن ضبطه، وتم بإرشادهما ضبط الجنوط المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الدقهلية) وبحوزتهم عدد (35) جنط سيارة من متحصلات وقائع السرقة.