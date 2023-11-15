المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي بالدكتور حسام بدراوي للحوار حول الانتخابات الرئاسية

التقى الدكتور حسام بدراوي بفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

تبادل الطرفان وجهات النظر في المرحلة المقبلة ودار نقاش حول الرؤية المستقبلية لمصر وللانتخابات الرئاسية كما دار نقاش حول المبادئ الرئيسية والتوجهات التي يبني عليها الأستاذ فريد زهران حملته الانتخابية.

نشر الدكتور حسام بدراوي الخبر على صفحته الرسمية وذكر أنه تجمعه بالسيد فريد زهران صداقة قوية وأنه يحمل له كل الاحترام والمودة ويسانده في قرار ترشحه كما أهداه ملفات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والسكان والاقتصاد والعدالة لمساندته في برامجه السياسية دعماً منه بالرأي والفكر.



كما أكد الأستاذ فريد زهران والدكتور حسام بدراوي أهمية وأولوية الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وحرية الصحافة ودعم احترام القانون والإفراج عن كل معتقلي الرأي.



وأبدى د. حسام والاستاذ فريد ضرورة احترام الدستور فيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بلا تداخل في الاختصاصات مع وجوب احترام مبدأ تداول السلطة.



كما شددا على رفض إجراء أية تعديلات دستورية جديدة تتعلق بمدة رئاسة الجمهورية وأن أي تعديل دستوري لا يجب أن يسمح لصاحب السلطة بالاستفادة من التعديل في المستقبل.



جدير بالذكر أن د. حسام بدراوي يمثل الليبرالية الاجتماعية والأستاذ فريد زهران يمثل يسار الوسط إلا أن نقاط التلاقي السياسية والاحترام الحقيقي للديمقراطية وحقوق المواطنين هو ما يجمعهما بالإضافة للثقة التي بنتها التجربة السياسية المتراكمة.



أبدى د. حسام دعمه لشجاعة الأستاذ فريد زهران في ترشحه للرئاسة وخوضه معركة صعبة ممثلا للمعارضة المستقلة.

وأكد الطرفان وقوفهما مع الشعب الفلسطيني و إدانتهما لحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بلا إنسانية ولا احترام للقانون الدولي.