حفيد مانديلا: جنوب إفريقيا تخطط لفرض عقوبات على إسرائيل

قال المحلل الإجتماعي والإقتصادي الجنوب إفريقي مايبوي مانديلا، حفيد الرئيس السابق الراحل نيلسون مانديلا، لقناة روسيا اليوم، إن حكومة جنوب إفريقيا تخطط لفرض عقوبات على إسرائيل.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء.

كما دعا مايبوي مانديلا، المجتمع الدولي إلى دعم الفلسطينيين وإغلاق السفارات الإسرائيلية في بلدانهم.

وأوضح: "الوضع في قطاع غزة أسوأ بكثير، طالما أن إسرائيل تفعل الشر ولا ترى أي خطأ فيما تفعله بالشعب الفلسطيني، فلا ينبغي لسفاراتها أن تعمل معنا.. كما يجب إزالة المنتجات الموجودة في المتاجر، إذا كانت من إسرائيل".

كانت قد دعت الحكومة البريطانية إسرائيل إلى احترام حرمة المستشفيات في قطاع غزة، ومنح المدنيين الحماية التي يقرها القانون الدولي.