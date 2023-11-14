الكنيسة الإنجيلية الأسقفية تدعو قادة الكنائس للعمل من أجل وقف إطلاق النار

اختتمت الكنيسة الانجيلية الاسقفية اعمال السينودس العام والذي شارك فيها رئيس اساقفة الكنيسة الانجيلية الاسقفية في القدس المطران حسام نعوم الى جانب العديد من الاساقفة والمطارنة والقساوسة.

المطران نعوم حث في كلمته على اهمية الاستمرار في العمل من اجل تحقيق السلام ووقف اطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، ووقف كافة اشكال العنف التي راح ضحيتها الأطفال والنساء وكبار السن.

دعى قادة الكنائس الاسقفية المشاركين للصلاة من اجل تحقيق السلام الدائم والشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وبذل كافة الجهود لتحقيق الامن والاستقرار مؤكدا حق الفلسطينيين في تقرير المصير واقامة دولتهم المستقلة

رئيس اساقفة كانتربري المطران جاستين ويلبي، تضمن خطابه الاوضاع في الاراضي المقدسة والحرب الدائرة في قطاع غزة بشكل خاص، الى جانب العديد من الامور الاخرى التي تحدث حول العالم.

تطرق في كلمته الأوضاع الكارثية والمؤسفة والعنف المدمر في الاراضي المقدسة والذي اودى بحياة الالاف،

وطالب بضرورة التحرك لوقف اطلاق النار وفتح المجال امام وصول المساعدات الانسانية للسكان في قطاع غزة.