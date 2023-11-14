محافظ شمال سيناء يستقبل وفد حزب المؤتمر

استقبل محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، وفد حزب المؤتمر قبل انطلاق المؤتمر الجماهيري لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميده عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام، اللواء احمد زغلول نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب، القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة، الشيخ علي فريج، محمد رمضان نائب رئيس الحزب، عبد العزير بليغ نائب رئيس الحزب، سليمان العبادي نائب رئيس الحزب، والنائبة حنان عوض عضو مجلس النواب، دينا الغنيمي رئيس التخطيط الاستراتيجي ، واسلام تمراز رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، ومحمد عبد الناصر أمين الحزب بالسويس ، وماجدة بدوي أمينة الإعلام، وبحضور نواب شمال سيناء النائبة عايدة السواركة ،النائب سليمان الزملوط ، النائب جازي سعد عايد، والنائب سامي كامل ، والنائب السابق عطية سليمان وامين الحزب بشمال سيناء موسي عكيرش.

يذكر أن حزب المؤتمر سبق وأعلن أنه بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، بالإضافة إلي تضافر كافة الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب، خلال تلك المرحلة على المستوى المركزى وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة.