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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار فعاليات مبادرة كنز بلادي لنشر الوعي الأثري بمدارس الفيوم.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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قالت الدكتورة نرمين عاطف مدير أدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، بأن فعاليات مبادرة كنز بلادى لنشر الوعى الاثرى بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم مستمرة، وذلك برعاية الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والدكتورة ريحاب عريق وكيلة المديرية ومروة مديرة ادارة غرب التعليمية، وتحت اشراف الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة.

قامت إدارة الوعى الاثري بمنطقة آثار الفيوم بقيادة نرمين عاطف مديرة أدارة الوعى الآثري 
"بزيارة مدرسة الفيوم الثانويه الزراعية الثانوية بنين"، وعمل محاضرة عن   "الصناعة فى مصر القديمة " ومتحف كوم أوشم.

حيث تناولت إدارة الوعى الاثرى شرح أهمية الصناعة في مصر القديمة أستثمر المصري القديم الموارد التي وهبها الله لأرض مصر من (أخشاب- أحجار- معادن) وعرف خصائصها وفوائدها واستطاع إقامة نهضه قويه كانت إحدى الركائز الرئيسيه لقيام حضارته.

كما تناولت الإدارة أيضًا بشرح تاريخ متحف كوم أوشيم، وبعض القطع الأثرية الموجودة بمتحف كوم أوشيم.

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