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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني: غزة تحتاج إلى كثير من المساعدات الطبية

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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قال الدكتور أحمد جبريل، مدير الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن غزة لا تزال بحاجة إلى المزيد من المساعدات خاصة الطبية، لافتا إلى أن نفاد الوقود في شاحنات المساعدات يعيق عمليات استلام المساعدات.

وأضاف “جبريل” في مداخلة هاتفية لفضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أن المستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالكامل بالمصابين، كما أكد أنّ الجانب المصري يبذل جهودا كبيرة لتأمين المساعدات في قطاع غزة.

وأشار مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن جيش الاحتلال يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات غزة.

مستشفيات غزة جيش الاحتلال قوافل المساعدات الوقود القاهرة الاخبارية