إحالة المتهم بتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة للمحاكمة

احالت النيابة العامة بشمال الجيزة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتحويل منزله كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، وضبط بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بتحويل مسكنه الكائن بدائرة المركز ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فايز، والنقيب إبراهيم فاروق، معاوني مباحث المركز، من استهداف مسكن المتهم وضبطه وبتفتيش المسكن عثر بداخله علي بندقية آلية، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 4 خزائن متنوعة، مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع، كمية من مسحوق الآيس المخدر وزنت كيلوجراما، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلوجرامات، مبلغ مالى، ميزان حساس".



وبمواجهته اعترف بإدارته ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه غير المشروع وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ350 ألف جنيه تقريبا.