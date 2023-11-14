240 طفلا بقرى توشكى والمالكي يستفيدون من مشروع مشواري

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة عدد 2 معسكر ضمن برنامج مشروع " مشوارى " داخل مركز شباب قرى توشكى غرب وعرب المالكى التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، والدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية .

جاء ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة والجهات المعنية لتفعيل دور الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقد إستفاد من تنظيم فعاليات المعسكر 240 طفل لطلاب المدارس من الفئة العمرية 10 إلى 14 عاما، وقد حضر الفعاليات عاطف عبد العظيم منسق مساعد لمشروع مشوارى بمديرية الشباب والرياضة، ممثلاً عن المديرية بقيادة ناصر سليم مدير عام المديرية، ورانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وبمتابعة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين حيث تهدف فعاليات مشروع مشوارى إلى تنمية المهارات الحياتية للأطفال والنشء والشباب من خلال تنوع البرامج التدريبة التى شملت مهارات التفكير الإبداعى، والتفكير الإيجابى ، ومهارات التواصل والعمل في فريق، وتم تدريب النشء من خلال مدربى سفراء برنامج مشوارى على مدار 3 أيام .

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