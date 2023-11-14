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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سوناك: على إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في غزة

ريشي سوناك
ريشي سوناك
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دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إسرائيل إلى اتخاذ كافة الإجراءات لضمان أمن المدنيين في قطاع غزة، وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى هناك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″تاس″ الروسية.

وقال سوناك خلال حفل سنوي في لندن، يوم الاثنين، إن "عددا كبيرا للغاية من المدنيين يُقتل"، مضيفا أن من الضروري إعلان فترات هدنة إنسانية لنقل المساعدات إلى السكان.

وأضاف: "أكدنا بوضوح أنها يجب أن تعمل في إطار القانون الدولي وتتخذ كل الإجراءات لحماية المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك في المستشفيات".

وتعهد بمضاعفة الجهود الدبلوماسية لتحقيق "حل الدولتين"، مضيفا أن هذا فقط "يتيح الأمل في مستقبل جديد" للفلسطينيين والإسرائيليين.

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