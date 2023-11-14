الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها، اليوم، على تباين في ظل ترقب المستثمرين بيانات هذا الأسبوع لاستيضاح الآفاق الاقتصادية وسط تأييد بنوك مركزية كبرى لتشديد السياسة النقدية.

فقد أغلق المؤشر ستوكس 600، مرتفعًا 0.8 % بعد أن سجل أكبر انخفاض في يوم واحد في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة الماضي بلغ 1.0%.

وجاء هذا الانخفاض بعد تصريحات لجيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حدت من ثقة المستثمرين في فكرة أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى ذروتها.

وارتفعت أسهم البنوك الإيطالية 2.8 % بفضل قفزة سهم بنك (مونتي دي باشي) 8.6 %، بعد أن رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي تصنيفه إلى "BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفع دويتشه بنك تصنيفه إلى "شراء" من "احتفاظ" اليوم.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة 1.3% بعد أن قفز سهم (سيمنس إنرجي) 6 % ليقود المكاسب.