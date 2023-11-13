برلماني: السيسي أعاد إحياء وجود مصر داخل أفريقيا وأحداث نقلة نوعية للعلاقات الاقتصادية

أكد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن مصر وبتوجيهات الرئيس السيسي ستظل رائدة في دعم وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية الإفريقية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات دولية وشراكة أفريقية ،تسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية، ودعم المشروعات التنموية.

ولفت أبو عايشه إلى أهمية افتتاح الرئيس السيسي اليوم المعرض الأفريقي للتجارة البينية، والذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمشاركة عدد من رؤساء الدول مشييدا بكلمة الرئىيس عبد الفتاح السيسي وحرصه وتأكيده على الدعم الإيجابي لأفريقيا قائلا.. مصر تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس.. في أفريقيا القدرات والإمكانيات الموجودة.. في مصر حريصين على البناء والتنمية والتعمير في التعاون في كل المجالات.

ولفت إلى ان مصر رائدة في مد روابطها وتعزيز علاقاتها وبالخصوص طوال السنوات الماضية بتوجيهات الرئيس السيسي. مع أفريقيا

مشددا بان الفضل للرئيس السيسي فهو الذي اعاد مصر إلى دورها الريادي في أفريقيا، ومصر تشارك في كل المؤسسات الاقتصادية الكبيرة في أفريقيا، وشاركت فى رأس مال الصندوق، والآن تشارك في شركة أفريقيا 50. مضيفا: هناك مشروعات مهمة تتم على أرض قارة أفريقيا ومصر دائما متصدرة الدول الأفريقية، وتعمل دائما من أجل أفريقيا وتنمية المشروعات والتطوير.

واختتم بالقول، إنه يؤيد كل خطوات ومشاريع التقارب مع افريقيا في كل القطاعات، وخصوصا في القطاع الاقتصادي فقارة إفريقيا بكر، وفرص الاستثمار فيها واسعة للغاية.