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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يجهز عبدالشافي لمواجهة أبوسليم الليبي

عبدالشافي لاعب الزمالك
عبدالشافي لاعب الزمالك
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شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

واكتفى عبد الشافي بخوض الجزء البدني من المران، قبل أن يستكمل التدريبات في صالة الجيمانيزيوم، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للقاء أبوسليم الليبي المقبل .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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