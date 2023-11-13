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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ربة منزل تحرض خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل بعين شمس

امن القاهرة
امن القاهرة
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أقدمت ربة منزل على تحريض خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل ألعاب كمبيوتر لسرقة سبائك ذهبية وأمواله من داخل محله بعد مغافلته بحجة تصليح جهاز كمبيوتر فى عين شمس .

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بغياب شقيقه مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم.

وأضاف بأنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه إشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة المذكور داخل المحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة سائقى توك توك"لأحدهما معلومات جنائية"مقيمان بمحافظةالفيوم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، بقصد السرقة، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما"تم ضبطها"بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهماعلى سرقة المجنى عليه.

واضاف المتهمون بقيامهم  بالتوجه للمجنى عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام  عصا خشبية "شومة" ، وإستوليا على (مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار- هاتفى محمول) ولاذا بالفرار وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، لدى المحرضة وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

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