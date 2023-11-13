بنك QNB الأهلي يعيد افتتاح فرع سعد زغلول التاريخي

قام QNB الأهلي، التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بإعادة افتتاح فرع سعد زغلول بعد نقله إلى مقره الجديد الكائن في 7 شارع أديب وسعد زغلول – قسم العطارين – محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار دعم خطط البنك التوسعية وحرصه على الوصول إلى عملائه في مختلف المناطق.

ويجمع الفرع الجديد بين الأصالة في التصميم المستوحاة من الإرث القومي الذي يختزنه والحداثة من خلال أحدث الخدمات المصرفية والوسائل التكنولوجية، بما يقدم للعملاء تجربة مصرفية فريدة وتيسير حصول ذوي الهمم على خدمات ومنتجات البنك، تماشياً مع خطط البنك المركزي في تطوير القطاع المصرفي.

وقد تم افتتاح الفرع الجديد في احتفالية خاصة بحضور اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي للبنك، ولفيف من قيادات البنك.

وبهذه المناسبة، قال محمد بدير: " يأتي افتتاح فرع سعد زغلول في مقره الجديد ليؤكد التزام البنك بالحفاظ على إرثنا المصرفي العريق ولتعزيز الاستدامة في مفهومها الواسع، وتعكس هذه الخطوة حرصنا على تطوير خدماتنا المصرفية بشكل مستمر لتحقيق التحول الرقمي ودعم الشمول المالي من خلال خدماتنا ومنتجاتنا الرقمية وغير الرقمية المتنوعة لتلبية احتياجات العملاء من مختلف الشرائح، تماشياً مع رؤية مصر 2030."