رئيس أكاديمية الفنون تشهد ختام مهرجان فنون الأداء في دورته الثالثة وتسلم الجوائز

شهدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، مساء أمس الأحد، حفل ختام مهرجان فنون الأداء في دورته الثالثة، التى حملت اسم المونولجيست المصرى محمود شكوكو.

بدأ حفل الختام فعالياته بالسلام الجمهورى، ثم قدم طلاب المعهد اسكتش غنائي للمطربة ليلى مراد بعنوان "اللى يقدر على قلبى" إخراج عادل مهران، وفيلم قصير تناول فعاليات المهرجان ولقطات من العروض المسرحية التى قدمت على مسرح نهاد صليحة المكشوف.

هذا وقد أعربت الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية، عن سعادتها بما يقدمه أبناء المعهد من أعمال تعكس مدى موهبتهم وتميزهم الفنى.

وأضافت سعيد، أن كل دورة يقيمها المعهد تحمل طابع خاص يميزها وأهم ما ميز دورة هذه العام هو حرص الطلاب وترابطهم بهدف ظهور المهرجان بصورة مشرفة.

على جانب آخر قالت الدكتور سامية حبيب رئيس لجنه تحكيم المهرجان، أنه على مدار سته أيام امتعنا طلاب المعهد للفنون الشعبية بباقة من الأعمال المميزة.

وأضافت حبيب، أن هذا ليس بالجديد على طلاب أكاديمية الفنون، تلك الأكاديمية المتميزة والمتفردة على مستوى الشرق الأوسط.

من جهته أعلن المخرج إبراهيم فخر، جوائز المهرجان، مشيرا إلى أن لجنة تحكيم المهرجان هذا العام أضافت ثلاث جوائز خاصة بها، حيث ارتأت اللجنة ضرورة منحهم وأوصت بأهمية وجودهم فى الدورات التاليه وهم جائزة أفضل موسيقى تصويرية والتى ذهبت للطالب اسلام صالح عن عرض "حديث الصباح والمساء"، أما جائزة التأليف حصل عليها الطالب حسن علي، عن عرض "مهرجان بكين"، وأخيرا جائزة أفضل بوستر وفاز بها الطالب عبده بكر، عن بوستر العرض المسرحى "مهرجان بكين".

كما حصل على جائزة أفضل ديكور مسرحى الطالبة آية ايهاب عن ديكور مسرحية "الغجرى"، وحصل على جائزة أفضل أزياء ومكياج الطالب محمد شاكر، عن عرض "حديث الصباح والمساء"، وذهبت جائزة أفضل استعراضات وتعبير حركى للطالب عبد الرحمن طه.

وأعرب الفنان حسام داغر، عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الهام، مؤكدا أن المهرجان قدم مجموعة من المواهب الشابة، التى سوف تضىء الساحة الفنية قريبا.

وأعلن داغر، جوائز التمثيل، حيث حصدت الطالبة منة توفيق، على جائزة أفضل ممثلة دور ثانى، وحصل على جائزة أفضل ممثل دور ثانى مناصفة كلا من منير سليمان، ومحمد المغازى.

فى حين ذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول مناصفة بين كلا من روان عادل، ورؤيا الديدي، وجائزة أفضل ممثل دور أول فقد ذهبت مناصفة بين كلا من عاصم تركى، وزياد محمد، وأخيرا حصل على جائزة أفضل مخرج الطالب محمد شاكر، عن عرض "حديث الصباح والمساء".

كما أعلنت الدكتورة سامية حبيب، عن جائزة أفضل عرض مسرحى والتى حصل عليها وعن جدارة العرض المسرحى "مهرجان بكين".

من جهتها أعربت الدكتورة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها بهذا الكم الكبير من المواهب الشابة من أبناء المعهد العالى للفنون الشعبية.

وأضافت جبارة، أن أكثر ما أبهرها هو تنوع مواهب طلاب المعهد من غناء، واستعراض، وتمثيل وإخراج.

وقد أشادت جبارة، بكل ما قدمه المهرجان من عروض على مدار أسبوع كامل، موجهة الشكر لكلا من الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية لحرصهما على متابعة كل تفاصيل المهرجان وتذليل كل العقبات للطلاب، والشكر أيضا لأعضاء لجنه التحكيم، وذلك لجهودهم على مدار أسبوع كامل فى تقييم أعمال الطلاب.

حضر الحفل الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية سابقا، والناقد محمد الروبي، والدكتور طارق مهران المدير التنفيذى للمركز الأكاديمي للثقافة والفنون، ومها السيد أمين عام الأكاديمية ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالأكاديمية.