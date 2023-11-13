أكسيوس: وزير الدفاع الأمريكي يحذر نظيره الإسرائيلي من العمليات العسكرية في لبنان

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصدر إسرائيلي بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن طلب من إسرائيل تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة مع "حزب الله" اللبناني، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قلقه لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في مكالمة هاتفية يوم السبت بشأن دور إسرائيل في تصعيد التوترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، وفق ما نقل "أكسيوس" عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على المكالمة.

وحسب "أكسيوس"، تعكس رسالة أوستن إلى جالانت القلق المتزايد في البيت الأبيض من أن العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان يؤدي إلى تفاقم التوترات على طول الحدود، مما قد يؤدي إلى حرب إقليمية.

ويشعر البعض في إدارة بايدن بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز "حزب الله" وخلق ذريعة لحرب أوسع في لبنان يمكن أن تجر الولايات المتحدة ودول أخرى إلى مزيد من الصراع، وفقًا لمصادر مطلعة على هذه القضية. وينفي المسؤولون الإسرائيليون ذلك بشكل قاطع.