لعدم وجود شبهة جنائية.. حفظ التحقيق في واقعة انتحار شاب ببولاق الدكرور

قررت نيابة بولاق الدكرورالجزئية، حفظ التحقيق في واقعة انتحار شاب، بشنق نفسه داخل مسكنه، بسبب مروره بأزمة نفسية، لعدم وجود شبهة جنائية.

وكانت النيابة قبل وقت سابق قد صرحت بدفن جثة المتوفي، عقب إجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، والتحرى حول الواقعة.



وأقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه، داخل شقته في منطقة بولاق الدكرور، بسبب مروره بأزمة نفسية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجده بالعثور علي جثة شاب متوفي وبه اثار شنق حول الرقبة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث. وبالفحص تبين وجود جثة محمد.ا.ك، وبعمل التحريات تبين أن الشاب اقدم علي انهاء حياته شنقآ ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.