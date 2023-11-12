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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

سويلم: الرئيس السيسي يثبت بمواقفه القوية عدم تخلي مصر عن القضية الفلسطينية

النائب ثروت سويلم
النائب ثروت سويلم عضومجلس النواب
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قال النائب ثروت سويلم ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بمواقفه القوية للدفاع عن القضية الفلسطينية ، يثبت دائما أن مصر وقيادتها السياسية لن تتخلي أبدا عن دعمها للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد سويلم ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن حرص الرئيس السيسي على المشاركة في القمه العربية الإسلامية بالرياض ، يؤكد الدور المصري الريادي والتاريخي والمحورى ، لدعم ومؤازرة القضية الفلسطين.

وأشار إلي أن  الدولة  منذ بداية أزمة القضية الفلسطينية، تتصدر المشهد السياسي وتقدم كل أوجه الدعم للأخوة  الفلسطينيين في غزة وتوفر جميع المساعدات لهم ، خاصة أن مصر كان لها دور كبير في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية .

وأوضح سويلم أن  كلمة الرئيس السيسي في قمة الرياض تاريخية وتحمل المجتمع الدولي  مسئوليته تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية بالرياض دخول المساعدات الإنسانية