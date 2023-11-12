العراق يؤكد التزام القوات الأمنية بحفظ الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، التزام القوات الأمنية في بلاده بحفظ الأمن والاستقرار في كل أنحاء العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن رئيس الوزراء استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيتشن، حيث بحثا مجمل العلاقات العامة بين البلدين، وأبرز مجالات تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبيهما، بالإضافة إلى مناقشة تطوّرات الأوضاع في غزّة وما يواجهه الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل.

وجدد السوداني تأكيده على ضرورة أن يكون للدول الكبرى موقف إزاء العدوان الإسرائيلي، وأن تمارس دورها المسؤول ضمن المجتمع الدولي من أجل منع ما يحدث في الأراضي المحتلة من انتهاكات جسيمة وخرق واضح للقانون الدولي.

من جانبه، أكد السفير البريطاني حرص حكومة بلاده على التعاون مع العراق لإيجاد مخارج للأزمة في غزّة، ومنع تمددها إلى باقي أنحاء الشرق الأوسط.

في سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الإطاحة بشبكة مسؤولة عن تجهيز أوكار داعش في ما يسمى "ولاية كركوك".

وأوضح الخلية أن جهاز المخابرات تمكن من إلقاء القبض على شبكة مكونة من ثلاثة عناصر يرأسها الإرهابي المدعو (إدريس رؤوف محمد طه) مسؤول التجهيز فيما يسمى ولاية كركوك، والناقل الرئيسي للعناصر الإرهابية والمرتبط بالإدارة العامة لما يسمى ولاية العراق.

وأضاف البيان أن هذه المجموعة اعترفت بتجهيز أوكار الإرهابيين بمواد الدعم اللوجستي وتوزيع ما تسمى الكفالات لعناصر داعش وتنفيذ عمليات استطلاع لمنشآت حيوية في محافظة كركوك، وتم إحالة الملقى القبض عليهم إلى الجهات القضائية المختصة".