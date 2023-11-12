القبض على سائق نقل لطمس لوحاته والسير برعونة فى الجيزة

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام قائد سيارة نقل بطمس لوحاتها والسير برعونة واصطدامه بأحد الأشخاص بالجيزة.
تابعت أجهزة الأمن بالجيزة تداول منشور مدعوم بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بطمس اللوحات المعدنية لسيارته والقيادة برعونة مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبطا لسيارة وقائدها سائق مقيم بمحافظة سوهاج، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وقيامه بطمس لوحات السيارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.